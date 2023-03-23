У Volkswagen розкрили перші подробиці нового Passat B9 (фото)

Новий Volkswagen Passat дев'ятого покоління надійде у продаж із вересня. Виробництво моделі перенесуть із Чехії до Словаччини.

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У Volkswagen розкрили подробиці нового Passat B9. Модель пропонуватиметься лише у кузові універсал, а седан офіційно зняли з виробництва. Про це розповіли на сайті Motor1.

Глава Volkswagen Томас Шефер заявив, що нове покоління моделі запустять у виробництво вже у вересні. Презентація Volkswagen Passat 2024 відбудеться навесні чи влітку цього року.

Volkswagen Passat нового покоління помітили під час тестів Фото: Motor1.com

Складання Volkswagen Passat B9, як і співплатформного Skoda Superb, буде перенесено з Квасін (Чехія) до Братислави (Словаччина). При цьому Superb, як і раніше, пропонуватимуть з двома видами кузова. Обидві моделі запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Незважаючи на відмову від седана Passat, Volkswagen залишать у модельному ряду ліфтбек Arteon. Модель наступного покоління була розроблена інженерами Skoda і буде побудована на платформі MQB з більш екологічними бензиновими та дизельними двигунами.

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Прискорена електрифікація: Volkswagen випустять десять нових електромобілів до 2026 року

На заміну седану VW Passat прийде електромобіль ID.7. Він побудований на платформі МЕВ та отримав просунуту аеродинаміку. Його запас ходу становитиме до 700 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що у Німеччині презентували новий Volkswagen ID.2all, який є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля.