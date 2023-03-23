В Volkswagen раскрыли первые подробности нового Passat B9 (фото)

Новый Volkswagen Passat девятого поколения поступит в продажу с сентября. Производство модели перенесут из Чехии в Словакию.

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В Volkswagenраскрыли подробности нового Passat B9. Модель будет предлагаться только в кузове универсал, а седан официально сняли с производства. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Глава Volkswagen Томас Шефер заявил, что новое поколение модели запустят в производство уже в сентябре. Презентация Volkswagen Passat 2024 состоится весной или летом нынешнего года.

Volkswagen Passat нового поколения заметили во время тестов Фото: Motor1.com

Сборка Volkswagen Passat B9, как и соплатформенного Skoda Superb будет перенесена из Квасин (Чехия) в Братиславу (Словакия). При этом Superb по-прежнему будут предлагать с двумя видами кузова. Обе модели предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Несмотря на отказ от седана Passat, Volkswagen оставят в модельном ряду лифтбек Arteon. Модель следующего поколения была разработана инженерами Skoda и будет построена на платформе MQB с более экологичными бензиновыми и дизельными двигателями.

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Ускоренная электрификация: Volkswagen выпустят десять новых электромобилей к 2026 году

На замену седану VW Passat придет электромобиль ID.7. Он построен на платформе МЕВ и получил продвинутую аэродинамику. Его запас хода составит до 700 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что в Германии презентовали новый Volkswagen ID.2all, который является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля.