Ускоренная электрификация: Volkswagen выпустят десять новых электромобилей к 2026 году

Volkswagen намерены достичь доли электрокаров в Европе на уровне 80%. Для этого к 2026 году будут представлены 10 новых электрических моделей.

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Volkswagen планируют значительно расширить свое семейство электромобилей ID, выпустив десять новых моделей к 2026 году. Об этом сообщили на сайте бренда.

Недавно Volkswagen показали концепт ID.2all, который является предвестником новой электрической модели на замену хэтчбеку Polo. Параллельно с этим бренд рассказал о своих планах по электрификации модельного ряда.

Всего к 2026 году Volkswagen хотят выпустить десять новых полностью электрических моделей, которые войдут в различные сегменты. В 2023 уже был представлен новый ID.3, а на подходе ID. Buzz с длинной колесной базой и большой седан ID.7.

Еще одними новинками бренда станут компактный электрический кроссовер и самый дешевый электромобиль в модельном ряду — ID.1. Его начальная стоимость составит менее 21 100 тысяч долларов.

Volkswagen ID.1 будет примерно того же размера, что и Polo. По слухам, электрокар оснастят аккумуляторной батареей емкостью 57 кВтч. Запас хода составит около 402 км на одном заряде.

Для снижения стоимости модели будут использоваться более дешевые химические вещества для литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Тем не менее это не должно повлиять на общее качество электромобиля.

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Volkswagen намерены достичь доли электромобилей в Европе на уровне 80%. Эти десять новых моделей призваны помочь бренду достичь этой цели.

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