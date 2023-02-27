Volkswagen запретил импортировать свои автомобили в Россию через Китай

Китай теперь не может помогать России обходить запрет на продажу автомобилей Volkswagen. Также это распространяется на запчасти для авто немецкого бренда.

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Volkswagen начал бороться с неофициальным импортом своих автомобилей в Россию. Концерн запретил Китаю поставлять продукцию бренда на другие рынки. Об этом сообщили на сайте Handelsblatt.

"Серый" параллельный импорт автомобилей стал проблемой для Volkswagen AG. В РФ на уровне закона разрешили поставлять авто, которые предназначены для рынков других стран. После этого крупные китайские дилерские сети стали массово ввозить продукцию немецкого бренда на территорию России.

Чаще всего в РФ импортировалась продукция Volkswagen Anhui, а также совместных предприятий SAIC Volkswagen Automotive и FAW-Volkswagen. Таким образом россияне могли легально покупать автомобили немецкого производителя.

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Теперь китайскими дилерам запрещено сотрудничать с китайскими посредниками, которые занимаются перепродажей автомобилей Volkswagen в Россию. Они попали в так называемый "черный список".

Помимо этого Volkswagen AG ввел запрет на продажу в России запчастей китайского производства. Это не даст россиянам чинить свои автомобили.

Ранее Фокус писал, что россияне пересаживаются на подержанные автомобили вместо новых.