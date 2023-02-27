Volkswagen запретил импортировать свои автомобили в Россию через Китай
Китай теперь не может помогать России обходить запрет на продажу автомобилей Volkswagen. Также это распространяется на запчасти для авто немецкого бренда.
Volkswagen начал бороться с неофициальным импортом своих автомобилей в Россию. Концерн запретил Китаю поставлять продукцию бренда на другие рынки. Об этом сообщили на сайте Handelsblatt.
"Серый" параллельный импорт автомобилей стал проблемой для Volkswagen AG. В РФ на уровне закона разрешили поставлять авто, которые предназначены для рынков других стран. После этого крупные китайские дилерские сети стали массово ввозить продукцию немецкого бренда на территорию России.
Чаще всего в РФ импортировалась продукция Volkswagen Anhui, а также совместных предприятий SAIC Volkswagen Automotive и FAW-Volkswagen. Таким образом россияне могли легально покупать автомобили немецкого производителя.
Теперь китайскими дилерам запрещено сотрудничать с китайскими посредниками, которые занимаются перепродажей автомобилей Volkswagen в Россию. Они попали в так называемый "черный список".
Помимо этого Volkswagen AG ввел запрет на продажу в России запчастей китайского производства. Это не даст россиянам чинить свои автомобили.
Ранее Фокус писал, что россияне пересаживаются на подержанные автомобили вместо новых.