Volkswagen заборонив імпортувати свої автомобілі до Росії через Китай
Китай тепер не може допомагати Росії обходити заборону продажу автомобілів Volkswagen. Також це поширюється на запчастини до авто німецького бренду.
Volkswagen почав боротися з неофіційним імпортом своїх автомобілів до Росії. Концерн заборонив Китаю постачати продукцію бренду на інші ринки. Про це повідомили на сайті Handelsblatt.
"Сірий" паралельний імпорт автомобілів став проблемою для Volkswagen AG. У РФ на рівні закону дозволили постачати авто, призначені для ринків інших країн. Після цього великі китайські дилерські мережі почали масово ввозити продукцію німецького бренду територію Росії.
Найчастіше в РФ імпортувалася продукція Volkswagen Anhui, а також спільних підприємств SAIC Volkswagen Automotive та FAW-Volkswagen. У такий спосіб росіяни могли легально купувати автомобілі німецького виробника.
Тепер китайським дилерам заборонено співпрацювати з китайськими посередниками, які займаються перепродажем автомобілів Volkswagen до Росії. Вони потрапили до так званого "чорного списку".
Крім цього, Volkswagen AG ввів заборону на продаж в Росії запчастин китайського виробництва. Це не дасть росіянам лагодити свої автомобілі.
Раніше Фокус писав, що росіяни пересідають на вживані автомобілі замість нових.