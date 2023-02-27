Volkswagen заборонив імпортувати свої автомобілі до Росії через Китай

Китай тепер не може допомагати Росії обходити заборону продажу автомобілів Volkswagen. Також це поширюється на запчастини до авто німецького бренду.

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Volkswagen почав боротися з неофіційним імпортом своїх автомобілів до Росії. Концерн заборонив Китаю постачати продукцію бренду на інші ринки. Про це повідомили на сайті Handelsblatt.

"Сірий" паралельний імпорт автомобілів став проблемою для Volkswagen AG. У РФ на рівні закону дозволили постачати авто, призначені для ринків інших країн. Після цього великі китайські дилерські мережі почали масово ввозити продукцію німецького бренду територію Росії.

Найчастіше в РФ імпортувалася продукція Volkswagen Anhui, а також спільних підприємств SAIC Volkswagen Automotive та FAW-Volkswagen. У такий спосіб росіяни могли легально купувати автомобілі німецького виробника.

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Тепер китайським дилерам заборонено співпрацювати з китайськими посередниками, які займаються перепродажем автомобілів Volkswagen до Росії. Вони потрапили до так званого "чорного списку".

Крім цього, Volkswagen AG ввів заборону на продаж в Росії запчастин китайського виробництва. Це не дасть росіянам лагодити свої автомобілі.

Раніше Фокус писав, що росіяни пересідають на вживані автомобілі замість нових.