Санкції у дії: росіяни пересідають на вживані автомобілі замість нових

Дедалі менше росіян можуть дозволити собі нові автомобілі. Ціни на авто продовжують рости, а кількість брендів на ринку продовжує скорочуватися.

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Росіянам стає дедалі важче купити нові автомобілі через численні санкції. Багато найбільших автовиробників продовжують залишати ринок РФ. Про це повідомили у виданні Reuters.

У Росії витрати на нові автомобілі скоротилися більш ніж удвічі у 2022 році. Автомобільна промисловість відчула на собі всю силу західних санкцій.

Минулого року росіяни витратили на нові автомобілі на 52% менше коштів (20,4 млрд доларів), ніж у 2021 році. Кількість проданих авто без пробігу впала на 58,8%.

Також постраждало й виробництво нових автомобілів. У 2022 році було зафіксовано найнижчий показник із часів розпаду СРСР.

Аналітичне агентство Autostat зазначає, що загальні витрати на нові та вживані легкові автомобілі впали більш ніж на 15% у 2022 році. Це сталося через інфляцію, ріст цін і зниження рівня життя.

У Росії на старі автомобілі припадає майже три чверті всіх проданих автомобілів. У 2021 році їх частка становила 55%.

Найчастіше росіяни купують дешеві "Жигулі" та китайські автомобілі. Преміальні бренди займають менше ніж 1% ринку.

[ + – ] "Жигулі" залишаються авто, що найбільше продаються серед росіян Фото: drive2.ru

Експерти Autostat поділилися, що середня ціна проданих у 2022 році нових автомобілів в РФ збільшилася на 17% до 2,33 млн рублів (31 240 доларів). Уживані легкові автомобілі в середньому продаються по 890 тисяч рублів (11 900 доларів).

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Чеський автовиробник Skoda заявив, що постачання нових авто в Росію впали на 80% у 2022 році. Пізніше весь концерн Volkswagen AG закрив свої російські заводи та припинив імпорт.

Раніше Фокус писав, що в Росії на колишньому заводі компанії Ford у Всеволожську налагодять деревопереробне виробництво.