Санкции в действии: россияне пересаживаются на подержанные автомобили вместо новых

Все меньше россиян могут позволить себе новые автомобили. Цены на авто продолжают расти, а количество брендов на рынке продолжает сокращаться.

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Россиянам становится все труднее купить новые автомобили из-за многочисленных санкций. Многие крупнейшие автопроизводители продолжают покидать рынок РФ. Об этом сообщили в издании Reuters.

В России расходы на новые автомобили сократились более чем вдвое в 2022 году. Автомобильная промышленность ощутила на себе всю силу западных санкций.

В прошлом году россияне потратили на новые автомобили на 52% меньше средств (20,4 млрд долларов), чем в 2021 году. Количество проданных авто без пробега упало на 58,8%.

Также пострадало и производство новых автомобилей. В 2022 году был зафиксирован самый низкий показатель со времен распада СССР.

Аналитическое агентство Autostat отмечает, что общие расходы на новые и подержанные легковые автомобили упали более чем на 15% в 2022 году. Это произошло из-за инфляции, роста цен и снижения уровня жизни.

В России на подержанные автомобили приходится почти три четверти всех проданных автомобилей. В 2021 году их доля составляла 55%.

Чаще всего россияне покупают дешевые "Жигули" и китайские автомобили. Премиальные бренды занимают менее 1% рынка.

[ + – ] "Жигули" остаются самыми продаваемыми авто среди россиян Фото: drive2.ru

Эксперты Autostat поделились, что средняя цена проданных в 2022 году новых автомобилей в РФ увеличилась на 17% до 2,33 млн рублей (31 240 долларов). Подержанные легковые авто в среднем продаются по 890 тысяч рублей (11 900 долларов).

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