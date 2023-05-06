Альтернатива Passat: Volkswagen выпустит семейный электрокар с запасом хода 700 км (фото)

К седану Volkswagen ID.7 вскоре присоединится более вместительный универсал Variant. Электромобиль оснастят 286-сильным мотором и предложат ему на выбор два вида батареи.

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Новый Volkswagen ID.7 будет доступен в кузове универсал. Семейный электромобиль заметили во время испытаний в Германии, а его продажи начнутся в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Универсал оснастят 286-сильным мотором Фото: Motor.es

Новый Volkswagen ID.7 Variant (именно такое название получит универсал) станет электрической альтернативой VW Passat B9. Как известно, новое поколение Passat будет доступно исключительно в кузове универсал.

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На шпионских фото видно электромобиль Volkswagen ID.7 Variant частично закамуфлирован, но видно, что он во многом повторяет по дизайну седан. У авто выраженный "нос" и высокая оконная линия. Сзади же обращают на себя внимание толстые стойки и спойлер на крыше.

Запас хода электромобиля составит 700 км Фото: Motor.es

В салоне Volkswagen ID.7 Variant по примеру седана установят тоненькую цифровую панель приборов и большой тачскрин. Универсал будет просторнее внутри и с большим багажником.

Электромобиль Volkswagen ID.7 Variant получит 286-сильный мотор на задней оси и батареи емкостью 82 или 91 кВт∙ч. В первом случае запас хода превысит 600 км, во втором – составит около 700 км. Силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью до 200 кВт.

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