На смену Passat: Volkswagen показал флагманский электрокар с запасом хода 700 км (видео)

Электромобиль Volkswagen ID.7 — пятиметровый лифтбэк с обтекаемым дизайном. Авто оснащено 286-сильным мотором и получило целый набор инновационных технологий.

Related video

Накануне открытия автошоу в Шанхае презентован новый Volkswagen ID.7. Большой лифтбэк D-класса станет флагманом в электрической линейке бренда и поступит в продажу с осени. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

У лифтбэка обтекаемый силуэт Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.7 – преемник седана Passat. Как известно, новое поколение Volkswagen Passat предложат исключительно в кузове универсал, а четырехдверную модель уже сняли с производства. Электрокар несколько крупнее предшественника.

Габариты Volkswagen ID.7 2024:

длина – 4961 мм;

ширина – 1862 мм;

высота – 1538 мм;

колесная база – 2966 мм;

масса – 2122 кг.

Запас хода топовой версии составляет 700 км Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID.7 2024

Новый Volkswagen ID.7 отличается стремительным обтекаемым дизайном с покатой крышей и плавными обводами – такой дизайн позволил снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,23. Передняя часть выдержана в традиционной стилистике электрокаров Volkswagen ID – с раскосыми фарами, соединенными диодной вставкой.

Электрокар получил миниатюрную панель приборов Фото: Volkswagen

В салоне Volkswagen ID.7 2024 установили тоненькую виртуальную панель приборов и большой 15-дюймовый тачскрин. Есть и проекция на лобовое стекло, причем с функцией дополненной реальности. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой центральной консолью.

Электромобиль Volkswagen ID.7 получил целый набор современный технологий. Его крыша может изменять степень тонировки нажатием кнопки. Климат-контроль способен самостоятельно открывать и закрывать вентиляционные решетки, а также управлять потоками воздуха.

Передние сиденья оснащены автоматическим климат-контролем Фото: Volkswagen

Сиденья Volkswagen ID.7 также оснащены климат-контролем – для поддержания температуры он автоматически активирует подогрев и вентиляцию. А парковочный автопилот способен запоминать маневры – это весьма кстати, если машину постоянно оставляют в одном месте. Также среди опций есть 700-ваттная акустика Harman Kardon и массаж кресел.

Важно

Volkswagen снимет с производства свою самую спортивную модель

Характеристики Volkswagen ID.7 2024

Электромобиль Volkswagen ID.7 дебютировал в заднеприводной версии с 286-сильным мотором. Максимальная скорость лифтбэка ограничена на 155 км/ч.

На выбор предложены батареи емкостью 82 и 91 кВт∙ч. Запас хода составляет 615 и 700 км, соответственно. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 200 кВт.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал электрического преемника Polo стоимостью 25 000 евро.

Также мы писали, что в Украине появится флагманский электромобиль Volvo.