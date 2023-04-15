В Украине появится новый флагманский кроссовер Volvo: подробности и цены (фото)

Электромобиль Volvo EX90 приходит на смену модели XC90. Кроссовер предложат в версиях на 408 и 517 л. с., а его запас хода достигает 580 км.

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В Украине будет представлен новый Volvo EX90. Флагманский электрокроссовер шведской марки появится в нашей стране во втором квартале 2024 года, но на него уже принимают предварительные заказы. Об этом стало известно журналистам Авто24.

Электрокроссовер предложат в версиях на 408 и 517 л. с. Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX90 уже собрал 22 заказа. Также стала известна и стоимость автомобиля. Базовая версия будет стоить 3 363 394 гривны. Она оснащена двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а запас хода составляет 585 км. Зарядка на 80% в быстром режиме занимает полчаса.

Топовый вариант Performance оценили в 3 483 094 гривны. Он получил 517-сильную установку и разгоняется до сотни за 4,9 с, а также может проехать 580 км без подзарядки.

В салоне установлен сенсорный дисплей портретного формата Фото: Volvo

Напомним, что электромобиль Volvo EX90 пришел на смену модели XC90. Большой семиместный кроссовер сохранил знакомый граненый дизайн предшественника, но построен на новейшей платформе SPA2.

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Новый Volvo EX90 стал просторнее внутри и получил мультимедийную систему на базе Google Android с большим тачскрином портретного формата.

Запас хода электрокара составляет 580-585 км Фото: Volvo

А еще EX90 – самый безопасный Volvo в истории. Кроссовер получил инновационную систему полуавтономного вождения и может определять ухудшение самочувствия водителя.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo создали недорогой спортивный электрокроссовер с разгоном до 100 км/ч за 3,7 с.

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