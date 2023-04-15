В Украине появится новый флагманский кроссовер Volvo: подробности и цены (фото)
Электромобиль Volvo EX90 приходит на смену модели XC90. Кроссовер предложат в версиях на 408 и 517 л. с., а его запас хода достигает 580 км.
В Украине будет представлен новый Volvo EX90. Флагманский электрокроссовер шведской марки появится в нашей стране во втором квартале 2024 года, но на него уже принимают предварительные заказы. Об этом стало известно журналистам Авто24.
Электромобиль Volvo EX90 уже собрал 22 заказа. Также стала известна и стоимость автомобиля. Базовая версия будет стоить 3 363 394 гривны. Она оснащена двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, а запас хода составляет 585 км. Зарядка на 80% в быстром режиме занимает полчаса.
Топовый вариант Performance оценили в 3 483 094 гривны. Он получил 517-сильную установку и разгоняется до сотни за 4,9 с, а также может проехать 580 км без подзарядки.
Напомним, что электромобиль Volvo EX90 пришел на смену модели XC90. Большой семиместный кроссовер сохранил знакомый граненый дизайн предшественника, но построен на новейшей платформе SPA2.Важно
Новый Volvo EX90 стал просторнее внутри и получил мультимедийную систему на базе Google Android с большим тачскрином портретного формата.
А еще EX90 – самый безопасный Volvo в истории. Кроссовер получил инновационную систему полуавтономного вождения и может определять ухудшение самочувствия водителя.
Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo создали недорогой спортивный электрокроссовер с разгоном до 100 км/ч за 3,7 с.
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