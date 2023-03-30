В Украине появится недорогой рамный пикап Peugeot: подробности и цены (фото)

Четырехдверный пикап Peugeot Landtrek имеет грузоподъемность 1000 кг и может буксировать 3,5-тонный прицеп. Модель оснащена 150-сильным турбодизелем и расходует в среднем 8,2 л/100 км.

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В Украине вскоре стартуют продажи Peugeot Landtrek 2023. Первый рамный пикап французского бренда является одной из самых доступных моделей своего класса на нашем рынке. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Peugeot.

Пикап предложен в четырехдверном исполнении Фото: Peugeot

Новый Peugeot Landtrek будет доступен только в четырехдверном исполнении. Его длина составляет 5,33 м, а ширина — 1,97 м. Грузовая платформа размером 1,63 на 1,6 м рассчитана на два европоддона. Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг.

В салоне во всех Peugeot Landtrek 2023 установлен 10-дюймовый тачскрин с жестким диском на 10 Гб. Базовая версия Active (от 1 276 500 гривен) также получила кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, парктроник, ESP и 6 подушек безопасности.

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин Фото: Peugeot

Топовый пикап Peugeot Landtrek (цена 1 366 800 гривен) добавляет бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, контроль полосы движения, датчики света и дождя.

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Новый Peugeot Landtrek 2023 предложен с 1,9-литровым турбодизелем с цепным приводом ГРМ, развивающим 150 л. с. и 350 Нм. Он расходует 8,2 л/100 км в смешанном цикле и способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

Пикап может буксировать 3,5-тонный прицеп Фото: Peugeot

Все Peugeot Landtrek 2023 оснащены 6-ступенчатой механической КПП, а также полным приводом с понижающей передачей и технологией помощи на спуске. Клиренс пикапа равен 235 мм, что позволяет форсировать броды глубиной 600 мм.

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