В Україні з'явиться недорогий рамний пікап Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Чотиридверний пікап Peugeot Landtrek має вантажопідйомність 1000 кг та може буксирувати 3,5-тонний причіп. Модель обладнана 150-сильним турбодизелем та витрачає в середньому 8,2 л/100 км.

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В Україні невдовзі стартує продаж Peugeot Landtrek 2023. Перший рамний пікап французького бренду є однією з найдоступніших моделей свого класу на нашому ринку. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Peugeot.

Пікап запропонований у чотиридверному виконанні Фото: Peugeot

Новий Peugeot Landtrek буде доступний лише у чотиридверному виконанні. Його довжина становить 5,33 м, а ширина — 1,97 м. Вантажна платформа розміром 1,63 на 1,6 м розрахована на два європіддони. Вантажопідйомність пікапа складає 1000 кг.

У салоні у всіх Peugeot Landtrek 2023 встановлений 10-дюймовий тачскрін із жорстким диском на 10 Гб. Базова версія Active (від 1 276 500 гривень) також отримала кондиціонер, круїз-контроль, камеру заднього виду, парктронік, ESP і 6 подушок безпеки.

У салоні встановлений 10-дюймовий тачскрін Фото: Peugeot

Топовий пікап Peugeot Landtrek (ціна 1 366 800 гривень) додає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, контроль смуги руху, датчики світла та дощу.

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Новий Peugeot Landtrek 2023 запропонований з 1,9-літровим турбодизелем з ланцюговим приводом ГРМ, що розвиває 150 к. с. та 350 Нм. Він витрачає 8,2 л/100 км у змішаному циклі та здатний буксирувати 3,5-тонний причіп.

Пікап може буксирувати 3,5-тонний причіп Фото: Peugeot

Всі Peugeot Landtrek 2023 оснащені 6-ступінчастою механічною КПП, а також повним приводом зі знижувальною передачею та технологією допомоги на спуску. Кліренс пікапа сягає 235 мм, що дозволяє форсувати броди глибиною 600 мм.

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