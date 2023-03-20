На український ринок виходить перший електрокросовер Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Peugeot e-2008 оснащений 136-сильним мотором та батареєю на 50 кВт∙год. Кросовер розганяється до 100 км/год за 9 с, а його запас ходу становить 330 км.

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Новий Peugeot e-2008 оснащений електродвигуном на 136 к. с. і 260 Нм, як і споріднений електрокросовер Opel Mokka-e. Він розганяється до 100 км/год за 9 секунд, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

Запас ходу кросовера становить 330 км Фото: Peugeot

Акумуляторна батарея ємністю 50 кВт∙год забезпечує запас ходу до 330 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин, а в домашніх умовах (за умови встановлення пристрою типу Wallbox) повне заряджання займає 5 годин.

Від стандартної моделі електромобіль Peugeot 2008 дещо відрізняється дизайном передньої частини. У салоні змінено графіку тривимірної віртуальної панелі приладів та 10-дюймового екрану мультимедіа.

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Кросовер Peugeot e-2008 буде запропонований в одній версії GT за 1 369 000 гривень. Комплектація включає адаптивні діодні фари, 18-дюймові диски, клімат-контроль, камеру заднього виду, підігрів сидінь, датчики світла та дощу.

У салоні змінили графіку віртуальної панелі приладів та екрана мультимедіа Фото: Peugeot

Також обов'язковим є пакет "Безпека", що включає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

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