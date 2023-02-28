На український ринок виходить перший купе-кросовер Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Новий Peugeot 408 відрізняється стильним динамічним дизайном із похилим купеподібним дахом. Кросовер оснащений потужним 1,6-літровим турбомотором на 215 к.с.

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В Україні розпочався прийом замовлень на новий Peugeot 408. Яскрава модель є першим купе-кросовером в історії французької марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Peugeot в Україні.

[ + – ] Фари доповнені тоненькими "іклами" ходових вогнів Фото: Peugeot

Кросовер Peugeot 408 досягає 4,69 м у довжину при колісній базі в 2,79 м. Він відрізняється стрімким дизайном із аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Широка решітка радіатора поєднується з вузькими діодними фарами, доповненими тоненькими "іклами" ходових вогнів.

Салон Peugeot 408 2023 виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. Кермо кросовера компактне та плескате, а віртуальна панель приладів розташована високо на рівні очей. Також оснащення включає 10-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника становить 505-1580 л.

[ + – ] Задня частина кросовера загострена Фото: Peugeot

Новий Peugeot 408 в Україні запропонують із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 сек і розвиває 220 км/год, а середня витрата палива становить 7 л/100 км.

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Базовий Peugeot 408 Allure Pack за 1 208 800 гривень отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, датчики дощу та світла, парктронік, підігрів керма та сидінь. Також обов'язковим є пакет Drive Assist — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] В салоні віртуальна панель приладів встановлена дуже високо Фото: Stellantis

Топовий варіант GT (1 362 300 гривень) додає матричні фари, оздоблення салону алькантарою, електропривід сидінь і дверей багажника, масаж крісел, систему утримання в смузі та камери кругового огляду.

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