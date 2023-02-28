На украинский рынок выходит первый купе-кроссовер Peugeot: подробности и цены (фото)

Новый Peugeot 408 отличается стильным динамичным дизайном с покатой купеобразной крышей. Кроссовер оснащен мощным 1,6-литровым турбомотором на 215 л. с.

Related video

В Украине начался прием заказов на новый Peugeot 408. Яркая модель является первым купе-кроссовером в истории французской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Peugeot в Украине.

[ + – ] Фары дополнены тоненькими "клыками" ходовых огней Фото: Peugeot

Кроссовер Peugeot 408 достигает 4,69 м в длину при колесной базе в 2,79 м. Он отличается стремительным дизайном с аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Широкая решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами, дополненными тоненькими "клыками" ходовых огней.

Салон Peugeot 408 2023 выполнен в фирменной стилистике i-Cockpit. Руль кроссовера компактный и приплюснутый, а виртуальная панель приборов расположена высоко на уровне глаз. Также оснащение включает 10-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 505-1580 л.

[ + – ] Задняя часть кроссовера заострена Фото: Peugeot

Новый Peugeot 408 в Украине предложат с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 220 км/ч, а средний расход топлива составляет 7 л/100 км.

Важно

В Украине появится самый мощный Nissan Qashqai: он расходует всего 5,2 л на 100 км (фото)

Базовый Peugeot 408 Allure Pack за 1 208 800 гривен получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, датчики дождя и света, парктроник, подогрев руля и сидений. Также обязательным является пакет Drive Assist – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон, распознавание дорожных знаков.

[ + – ] В салоне виртуальная панель приборов установлена очень высоко Фото: Stellantis

Топовый вариант GT (1 362 300 гривен) добавляет матричные фары, отделку салона алькантарой, электропривод сидений и двери багажника, массаж кресел, систему удержания в полосе и камеры кругового обзора.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится рамный пикап Peugeot Landtrek с экономичным дизелем.

Также мы писали, что на украинский рынок возвращается марка Jeep — будут предложены четыре модели.