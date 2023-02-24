В Украине появится самый мощный Nissan Qashqai: он расходует всего 5,2 л на 100 км (фото)

В гибридной установке e-Power главную роль играет электромотор, а бензиновый двигатель служит генератором. Такой Nissan Qashqai не только экономичный, но и разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

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Линейку Nissan Qashqai в Украине пополнит топовая версия e-Power. Кроссовер с экономичной гибридной установкой появится на нашем рынке в первой половине марта. Подробности авто появились на официальном сайте японской марки.

[ + – ] Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с Фото: Nissan

Новый Nissan Qashqai e-Power оснащен весьма нестандартной силовой установкой. Передние колеса вращает 190-сильный электромотор, а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель играет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. К слову, установка e-Power в Украине также доступна и для старшего Nissan X-Trail.

Гибрид Nissan Qashqai 2023 расходует 5,2 л/100 км в комбинированном цикле. К тому же, он самый быстрый в линейке – разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

[ + – ] Гибрид Nissan Qashqai предложен в богатых комплектациях Фото: Nissan

Купить Nissan Qashqai e-Power можно по цене от 1 548 510 гривен, причем гибрид предложен в более дорогих комплектациях. Стартовый вариант N-Connecta получил бесключевой доступ, виртуальную панель приборов, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

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На ступеньку выше. Тест-драйв нового Nissan Qashqai 2022

В топовом варианте Tekna+ (от 1 774 800 гривен) салон отделан кожей, добавлены акустика Bose, электропривод и массаж сидений. У всех Nissan Qashqai 2023 богатое оснащение по безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

[ + – ] Передние колеса кроссовера вращает электромотор, а бензиновый двигатель служит генератором Фото: Nissan

Ранее на украинский рынок вышел мягкий гибрид Nissan Qashqai с 1,3-литровыми турбомоторами мощностью 140 и 158 л. с.

Также Фокус сообщал, что в будущем кроссоверы Nissan Juke, Qashqai и X-Trail станут электромобилями.