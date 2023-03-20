На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Peugeot: подробности и цены (фото)
Электромобиль Peugeot e-2008 оснащен 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 330 км.
Линейку Peugeot 2008 2023 на украинском рынке пополнит электрическая версия. Это первый электрокроссовер в истории французской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Peugeot в Украине.
Новый Peugeot e-2008 оснащен электромотором на 136 л. с. и 260 Нм, как и родственный электрокроссовер Opel Mokka-e. Он разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 330 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 30 минут, а в домашних условиях (при условии установки устройства типа Wallbox) полная зарядка занимает 5 часов.
От стандартной модели электромобиль Peugeot 2008 несколько отличается дизайном передней части. В салоне изменена графика трехмерной виртуальной панели приборов и 10-дюймового экрана мультимедиа.Важно
Кроссовер Peugeot e-2008 будет предложен в одной версии GT за 1 369 000 гривен. Комплектация включает адаптивные диодные фары, 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики света и дождя.
Также обязательным является пакет "Безопасность", включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и усталости водителя.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится рамный пикап Peugeot с экономичным турбодизелем.
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