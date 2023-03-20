На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Peugeot: подробности и цены (фото)

Электромобиль Peugeot e-2008 оснащен 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 330 км.

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Новый Peugeot e-2008 оснащен электромотором на 136 л. с. и 260 Нм, как и родственный электрокроссовер Opel Mokka-e. Он разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.

Запас хода кроссовера составляет 330 км Фото: Peugeot

Аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 330 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 30 минут, а в домашних условиях (при условии установки устройства типа Wallbox) полная зарядка занимает 5 часов.

От стандартной модели электромобиль Peugeot 2008 несколько отличается дизайном передней части. В салоне изменена графика трехмерной виртуальной панели приборов и 10-дюймового экрана мультимедиа.

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Кроссовер Peugeot e-2008 будет предложен в одной версии GT за 1 369 000 гривен. Комплектация включает адаптивные диодные фары, 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики света и дождя.

В салоне изменили графику виртуальной панели приборов и экрана мультимедиа Фото: Peugeot

Также обязательным является пакет "Безопасность", включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

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