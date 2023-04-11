Volkswagen снимет с производства свою самую спортивную модель

В Европе Volkswagen Arteon будет доступен только в кузове универсал. Седан уже недоступен для покупки в Германии и многих других европейских странах.

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Седан Volkswagen Arteon уходит с немецкого рынка, уступив места будущей флагманской модели ID.7. Об этом рассказали на сайте Motor.es.

Сперва продажи седана Volkswagen Arteon прекратятся в Германии, а затем и в других европейских странах. Тем не менее универсал Shooting Brake останется доступным для покупки.

Купить универсал Shooting Brake можно в Испании и Франции. В других европейских странах модель больше недоступна.

Модель неплохо продавалась не только в Европе, но и в США. Там автомобиль успешно конкурировал с японскими и американскими седанами.

Спортивный седан Volkswagen Arteon дебютировал в 2017 году и стал заменой для модели Passat CC. Он отличается богатым оснащением и стильным дизайном.

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Электромобиль Volkswagen ID.7, который заменит Passat и Arteon, появится во втором квартале 2023 года. Модель будет обладать впечатляющими характеристиками, в том числе запасом хода на одном заряде около 700 км.

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