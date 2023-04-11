Volkswagen зніме з виробництва свою найспортивнішу модель
У Європі Volkswagen Arteon буде доступний лише у кузові універсал. Седан вже недоступний для покупки у Німеччині та багатьох інших європейських країнах.
Седан Volkswagen Arteon йде з німецького ринку, поступившись місцем майбутній флагманській моделі ID.7. Про це повідомили на сайті Motor.es.
Спочатку продажі седана Volkswagen Arteon припиняться в Німеччині, а потім і в інших європейських країнах. Проте універсал Shooting Brake залишиться доступним для покупки.
Купити універсал Shooting Brake можна в Іспанії та Франції. В інших європейських країнах модель недоступна.
Модель непогано продавалася не тільки у Європі, а й у США. Там автомобіль успішно конкурував з японськими та американськими седанами.
Спортивний седан Volkswagen Arteon дебютував у 2017 році та став заміною для моделі Passat CC. Він відрізняється багатим оснащенням та стильним дизайном.Важливо
Електромобіль Volkswagen ID.7, який замінить Passat та Arteon, з'явиться у другому кварталі 2023 року. Модель буде мати вражаючі характеристики, у тому числі запас ходу на одному заряді близько 700 км.
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