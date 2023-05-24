Презентован новый Volkswagen Touareg 2024: как изменился премиальный кроссовер (фото)

Volkswagen Touareg обновился внешне и получил новые опции. Кроссовер предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 462 л. с.

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В Германии представлен новый Volkswagen Touareg. Флагманский кроссовер немецкой марки прошел фейслифтинг вслед за своим собратом Porsche Cayenne и поступает в продажу по цене от 69 200 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

У кроссовера изменена передняя часть Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Touareg 2024 узнается, прежде всего, по измененной передней части. У авто новые матричные фары, а также увеличены решетка радиатора и воздухозаборник в бампере. Фонари растянули на всю ширину кузова, а логотип Volkswagen и передний молдинг между фарами получили диодную подсветку. Кроме того, предлагают новые колесные диски диаметром от 19 до 22 дюймов.

Виртуальную панель приборов и мультимедицйную систему модернизировали Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Touareg 2024 практически не изменился. Местами улучшена отделка, а виртуальная панель приборов и мультимедийная система модернизированы. В частности, появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Двигатели Volkswagen Touareg 2024 остались прежними – все версии модели оснащены 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом. Бензиновый мотор развивает 340 л. с., а турбодизели – 231 и 286 л. с.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Кроме того, презентовали и подзаряжаемые гибриды Volkswagen Touareg с 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой и электромотором. Стандартная модель развивает 375 л. с., а Touareg R eHybrid – 462 л. с. Подвеску кроссовера (как стандартную, так и пневматическую) перенастроили.

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