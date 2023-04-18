Презентован новый Porsche Cayenne 2023: как изменился спортивный кроссовер (фото)

Porsche Cayenne 2023 прошел фейслифтинг и получил полностью новый салон. Двигатели кроссовера стали мощнее, а Cayenne S оснащен новым V8.

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На автошоу в Шанхае представлен новый Porsche Cayenne. Кроссовер прошел основательную модернизацию и поступит в продажу с июля по цене от 89 097 евро. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

Фонари кроссовера обновлены Фото: Porsche

Узнать Porsche Cayenne 2023 можно по измененной передней части. У кроссовера новая решетка радиатора и матричные фары в духе электромобиля Porsche Taycan. Кроме того, заменены фонари, бамперы, передние крылья и капот. Фейслифтинг прошли как стандартная модель, так и Porsche Cayenne Coupe.

В салоне Porsche Cayenne 2023 перемены более радикальные. Новый руль позаимствован у Porsche 911, а вместо рычага КПП установлен миниатюрный джойстик. На передней панели теперь может быть сразу три дисплея – виртуальный щиток приборов, тачскрин мультимедиа и отдельный сенсорный экран для переднего пассажира. Заменены и часть кнопок и переключателей.

Топовый Porsche Cayenne Coupe Turbo GT оснащен 659-сильным мотором Фото: Porsche

Линейка двигателей Porsche Cayenne 2023 также изменена. В Cayenne S вернули V8 – этот 4,0-литровый турбомотор развивает 474 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с и развивать 273 км/ч.

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Кроме того, ряд двигателей стали мощнее. Базовая 3,0-литровая турбошестерка теперь выдает 353 л. с., гибридная версия стала 470-сильной, а V8 в версии Turbo GT развивает 659 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и достигает 305 км/ч. Позже появится еще и 700-сильный подзаряжаемый гибрид Porsche Cayenne.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Porsche

У всех Porsche Cayenne 2023 стандартной стала активная подвеска. Кроме того, базовую комплектацию пополнили 20-дюймовые колеса и беспроводная зарядка для смартфонов.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Шанхае презентовали первый электромобиль Maybach.

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