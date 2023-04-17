Роскошный салон и запас хода 600 км: презентован первый электромобиль Maybach (видео)

Электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащен 658-сильной установкой, а его запас хода составляет 600 км. Салон кроссовера отделан дорогой кожей и деревом, а задние сиденья получили вентиляцию и массаж.

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Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV официально представлен онлайн. Первый электромобиль Maybach покажут публике уже завтра на Шанхайском автосалоне, а его продажи стартуют под конец нынешнего года по цене около $200 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Запас хода электрокроссовера составляет 600 км Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Maybach являет собой роскошную версию Mercedes-Benz EQS680 SUV. От собрата его можно отличить по измененной передней части в стилистике Maybach — узор на заглушке имитирует фирменную решетку радиатора. Кроме того, в отделке стало больше хрома, появились особые 22-дюймовые диски и двухцветная окраска.

На передней панели установлены три экрана Фото: Mercedes-Benz

В отделке салона Mercedes-Maybach EQS680 SUV сочетаются кожа Nappa и дерево. На передней панели установлены три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

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Впрочем, основное внимание уделено задним сиденьям. Уже в базовой версии они получили подогрев, вентиляцию и массаж. За доплату доступны два отдельных кресла с электроприводом, а разделяет их консоль с отсеком для фирменных бокалов.

За доплату доступны отдельные задние сиденья с электроприводом Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, для задних пассажиров предусмотрены 11,6-дюймовые планшеты. Комплектация включает четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, аудиосистему Burmester с 15 динамиками и распылитель духов.

Электромобиль Maybach оснащен двумя моторами с суммарной отдачей 658 л. с. и 950 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с. Аккумуляторная батарея на 107,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода около 600 км. Пневмоподвеску перенастроили с упором на комфорт задних пассажиров.

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