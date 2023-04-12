Самый мощный и дорогой Гелендваген в истории продают в комплекте с катером и часами (фото)
Mercedes G-Class от Brabus оснащен 900-сильным двигателем и способен развить 280 км/ч. Внедорожник получил карбоновый обвес, а его салон обшит дорогой кожей.
Ателье Brabus снова взялось за тюнинг Гелендвагена. Новая версия культового внедорожника стала не только самой мощной, но и самой дорогой. Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.
Новый Brabus 900 Deep Blue (именно так назвали модель) создан на базе заряженного Mercedes-AMG G63. Объем его V8 твин-турбо увеличили до 4,5 л – это подняло мощность до 900 л. с., а пиковый крутящий момент – до 1050 Нм.
Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость Mercedes Brabus ограничена на 280 км/ч. В добавок, установлен фирмовый боковой выхлоп Brabus.
Тюнинг Гелендвагена также включает карбоновые капот, обвес, спойлер на крыше и расширители арок. Mercedes Brabus 900 Deep Blue окрашен в особый темно-синий цвет и оснащен 24-дюймовыми дисками.Важно
Салон отделали дорогой кожей, алькантарой и карбоном. Кроме того, появились часы на центральной панели, а для задних пассажиров продублировали спидометр и тахометр.
Цена Brabus 900 Deep Blue – 550 000 долларов. Также внедорожник можно купить вместе со спортивным катером Brabus Shadow 900. Его мощность также составляет 900 л. с., хотя моторов у него сразу два. Максимальная скорость – 111 км/ч.
Стоимость такого комплекта составляет 1,2 миллиона долларов. Кроме того, покупатели получат в подарок эксклюзивные водонепроницаемые часы Panerai Submersible S Brabus Blue Shadow Edition. Естественно, внедорожник и катер выпустят лимитированными сериями.
Ранее Фокус сообщал, что немецкое ателье Mansory выполнило тюнинг Гелендвагена в украинском стиле.
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