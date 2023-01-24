Два мотора, спальня и санузел: представлен самый нестандартный Brabus (фото)

Спортивный 900-сильный катер Brabus способен развить скорость свыше 110 км/ч. У него роскошная внутренняя отделка и просторная каюта.

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Brabus презентовал новый Shadow 900 Stealth Green Signature Edition. Скоростной катер выпустят лимитированной серией и он будет стоить примерно от 750 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте тюнинг-ателье.

[ + – ] Катер Brabus оснащен двумя моторами общей мощностью 900 л. с. Фото: brabus.com

Немецкая компания активно развивает свою новую линейку скоростных катеров Brabus Marine. Примечательно, что их не оснащают двигателями Mercedes-Benz, а предпочитают американские V8 Mercury.

[ + – ] Стоимость катера составляет 750 000 долларов Фото: brabus.com

В Brabus Shadow 900 установлены два таких 4,6-литровых мотора мощностью 450 л. с. каждый. Это позволяет 11-метровому катеру массой 4,1 тонны развивать скорость свыше 110 км/ч.

[ + – ] Кресла обшиты дорогой перфорированной кожей Фото: brabus.com

Дизайн Shadow 900 Stealth Green Signature Edition выдержан в духе автомобилей Brabus – с обилием карбоновых и матовых деталей. Катер предлагают с крышей и без нее, также можно дозаказать боковые окна.

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Во внутренней отделке карбон сочетается с дорогой перфорированной кожей. Все показания приборов выведены на несколько дисплеев. Катер Brabus Shadow 900 оснащен спутниковой навигацией и радаром.

[ + – ] В каюте установлены диваны и широкая кровать Фото: brabus.com

В кабине установлены удобные мягкие кресла. Под главной палубой предусмотрена каюта с двуспальной кроватью, диванами и санузлом. Комплектация включает систему очистки воды, Wi-Fi-точку, беспроводные зарядки для смартфонов, мощную акустику. За доплату предложены минибар, газовая плита и кондиционер.

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