Два мотори, спальня та санвузол: представлений найнестандартніший Brabus (фото)

Спортивний 900-сильний катер Brabus здатний розвинути швидкість понад 110 км/год. У нього розкішне внутрішнє оздоблення та простора каюта.

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Brabus презентував новий Shadow 900 Stealth Green Signature Edition. Швидкісний катер випустять лімітованою серією та він коштуватиме приблизно від 750 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті тюнінг-ательє.

[ + – ] Катер Brabus оснащений двома двигунами загальною потужністю 900 к.с. Фото: brabus.com

Німецька компанія активно розвиває свою нову лінійку швидкісних катерів Brabus Marine. Примітно, що їх не оснащують двигунами Mercedes-Benz, а віддають перевагу американським V8 Mercury.

[ + – ] Вартість катера складає 750 000 доларів Фото: brabus.com

У Brabus Shadow 900 встановлені два таких 4,6-літрові мотори потужністю 450 к.с. кожен. Це дозволяє 11-метровому катеру масою 4,1 тонн розвивати швидкість понад 110 км/год.

[ + – ] Крісла обшиті дорогою перфорованою шкірою Фото: brabus.com

Дизайн Shadow 900 Stealth Green Signature Edition витриманий у дусі автомобілів Brabus — із великою кількістю карбонових і матових деталей. Катер пропонують із дахом і без нього, також можна замовити бічні вікна.

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У внутрішній обробці карбон поєднується з дорогою перфорованою шкірою. Всі показання приладів виведено на кілька дисплеїв. Катер Brabus Shadow 900 оснащений супутниковою навігацією та радаром.

[ + – ] У каюті встановлені дивани та широке ліжко Фото: brabus.com

У кабіні встановлені зручні м'які крісла. Під головною палубою передбачена каюта з двоспальним ліжком, диванами та санвузлом. Комплектація включає систему очищення води, Wi-Fi-точку, бездротові зарядки для смартфонів, потужну акустику. За доплату запропоновані мінібар, газова плита та кондиціонер.

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