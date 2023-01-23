Понад 600 сил та оздоблення золотом: представлений найрозкішніший кросовер Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Cullinan від Mansory відрізняється оригінальним дизайном, а в обробці його кузова та салону використано натуральне золото. Розкішний кросовер здатний розвинути 280 км/год.

Related video

Відоме німецьке ательє Mansory представило черговий екстравагантний проєкт. Цього разу там виконали тюнінг Rolls-Royce Cullinan. Деталі новинки розкрили на сайті Mansory.

[ + – ] Позашляховик отримав двокольорове забарвлення та золотий декор Фото: Mansory

Кросовер назвали Linea D'Oro. Його крила розширені, а бампери, капот і решітка радіатора замінені карбоновими деталями. Rolls-Royce Cullinan отримав обвіс, спойлер на даху та 24-дюймові диски FD.15. Пофарбували авто в чорно-бірюзовий колір з акцентами із натурального 24-каратного золота.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру, карбон і золото Фото: Mansory

Бірюзовою шкірою обшитий і салон Rolls-Royce Cullinan Mansory, а розбавляє її помаранчеве прострочення. Також присутні в обробці карбон і золото. На другому ряду встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

Важливо

Toyota RAV4 отримала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan торкнувся і двигуна. Потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 610 к. с., а піковий крутний момент виріс із 850 до 950 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла Фото: Mansory

Поки що випущено лише один Rolls-Royce Cullinan Linea D'Oro. Вартість авто не розкривається, але вона, напевно, перевищує 800 000 доларів, тобто це найдорожчий кросовер Rolls-Royce.

Раніше Фокус повідомляв, що в Mansory створили унікальне купе Lamborghini Urus.