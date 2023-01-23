Свыше 600 сил и отделка золотом: представлен самый роскошный кроссовер Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Cullinan от Mansory отличается оригинальным дизайном, а в отделке его кузова и салона использовано натуральное золото. Роскошный кроссовер способен развить 280 км/ч.

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Знаменитое немецкое ателье Mansory представило очередной экстравагантный проект. На этот раз там выполнили тюнинг Rolls-Royce Cullinan. Подробности новинки раскрыли на сайте Mansory.

[ + – ] Внедорожник получил двухцветную окраску и золотой декор Фото: Mansory

Кроссовер назвали Linea D'Oro. Его крылья расширены, а бамперы, капот и решетка радиатора заменены карбоновыми деталями. Rolls-Royce Cullinan получил обвес, спойлер на крыше и 24-дюймовые диски FD.15. Окрасили авто в черно-бирюзовый цвет с акцентами из натурального 24-каратного золота.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, карбон и золото Фото: Mansory

Бирюзовой кожей обшит и салон Rolls-Royce Cullinan Mansory, а разбавляет ее оранжевая прострочка. Также присутствуют в отделке карбон и золото. На втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Тюнинг Rolls-Royce Cullinan затронул и двигатель. Мощность 6,75-литрового турбированного V12 увеличили с 571 до 610 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 850 до 950 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла Фото: Mansory

Пока выпущен только один Rolls-Royce Cullinan Linea D'Oro. Стоимость авто не раскрывается, но она наверняка превышает 800 000 долларов, то есть это самый дорогой кроссовер Rolls-Royce.

Ранее Фокус сообщал, что в Mansory создали уникальное купе Lamborghini Urus.