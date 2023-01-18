Toyota RAV4 получила оригинальную версию повышенной проходимости (фото)

Дизайн Toyota RAV4 стал выразительнее благодаря новым крыльям, бамперам и решетке радиатора. Увеличенный клиренс и внедорожная резина улучшили проходимость авто.

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У Toyota RAV4 2023 появилась новая модификация VRAVRA Mars. Самый популярный в мире кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщает сайт американского ателье Kuhl Racing.

[ + – ] Крылья авто серьезно расширены

Именно эта компания выполнила тюнинг Toyota RAV4. Кроссовер серьезно доработали и особенно изменился его дизайн – он стал агрессивнее и выразительнее. Авто теперь напоминает внедорожники Rezvani.

[ + – ] Кроссовер получил внедорожную резину

Во-первых, в глаза бросаются серьезно раздутые крылья авто. Также у Toyota RAV4 более массивные бамперы, защитный пластиковый обвес и новая решетка радиатора. На крыше установили увеличенный спойлер.

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Улучшить проходимость призваны 17-дюймовые внедорожные шины Dunlop Grantrek AT5 с грунтозацепами. К тому же, увеличен клиренс Toyota RAV4.

[ + – ] Спойлер на крыше увеличен

Тюнинг-пакет стоит 16 650 долларов и доступен для всех версий модели. Напомним, кроссовер Toyota RAV4 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях мощностью 222 и 306 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что у Toyota Corolla Cross также появилась версия повышенной проходимости, причем она стилизована под RAV4.