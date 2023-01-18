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Toyota RAV4 получила оригинальную версию повышенной проходимости (фото)

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Toyota RAV4 доработали для бездорожья

Дизайн Toyota RAV4 стал выразительнее благодаря новым крыльям, бамперам и решетке радиатора. Увеличенный клиренс и внедорожная резина улучшили проходимость авто.

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У Toyota RAV4 2023 появилась новая модификация VRAVRA Mars. Самый популярный в мире кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщает сайт американского ателье Kuhl Racing.

Toyota RAV4 2023, Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4, тюнингToyota RAV4 Fullscreen
Крылья авто серьезно расширены

Именно эта компания выполнила тюнинг Toyota RAV4. Кроссовер серьезно доработали и особенно изменился его дизайн – он стал агрессивнее и выразительнее. Авто теперь напоминает внедорожники Rezvani.

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Кроссовер получил внедорожную резину

Во-первых, в глаза бросаются серьезно раздутые крылья авто. Также у Toyota RAV4 более массивные бамперы, защитный пластиковый обвес и новая решетка радиатора. На крыше установили увеличенный спойлер.

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Улучшить проходимость призваны 17-дюймовые внедорожные шины Dunlop Grantrek AT5 с грунтозацепами. К тому же, увеличен клиренс Toyota RAV4.

Toyota RAV4 2023, Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4, тюнингToyota RAV4 Fullscreen
Спойлер на крыше увеличен

Тюнинг-пакет стоит 16 650 долларов и доступен для всех версий модели. Напомним, кроссовер Toyota RAV4 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях мощностью 222 и 306 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что у Toyota Corolla Cross также появилась версия повышенной проходимости, причем она стилизована под RAV4.