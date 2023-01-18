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Авто

Toyota RAV4 отримала оригінальну версію підвищеної прохідності (фото)

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Toyota RAV4 допрацювали для бездоріжжя

Дизайн Toyota RAV4 став виразнішим завдяки новим крилам, бамперам і решітці радіатора. Збільшений кліренс і позашляхова гума покращили прохідність авто.

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У Toyota RAV4 2023 з'явилася нова модифікація VRAVRA Mars. Найпопулярніший у світі кросовер підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт американського ательє Kuhl Racing.

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Крила авто серйозно розширені

Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota RAV4. Кросовер серйозно доопрацювали й особливо змінився його дизайн — він став агресивнішим і виразнішим. Авто тепер нагадує позашляховики Rezvani.

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Кросовер отримав позашляхову гуму

По-перше, у вічі впадають серйозно роздуті крила авто. Також у Toyota RAV4 масивніші бампери, захисний пластиковий обвіс і нова решітка радіатора. На даху встановили збільшений спойлер.

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Поліпшити прохідність покликані 17-дюймові позашляхові шини Dunlop Grantrek AT5 із ґрунтозачепами. До того ж, збільшено кліренс Toyota RAV4.

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Спойлер на даху збільшений

Тюнінг-пакет коштує 16 650 доларів і доступний для всіх версій моделі. Нагадаємо, кросовер Toyota RAV4 доступний з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (173 к. с.) та 2,5 л (208 к. с.), а також у гібридних версіях потужністю 222 і 306 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Corolla Cross також з'явилася версія підвищеної прохідності, причому вона стилізована під RAV4.