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Компактний кросовер Toyota схрестили з RAV4 і підготували до бездоріжжя (фото)

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Передня частина авто виконана у стилі Toyota RAV4

Toyota Corolla Cross отримала передню частину на кшталт старшої моделі RAV4. Кросоверу збільшили кліренс, встановили захист днища та позашляхову гуму.

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На автошоу у Токіо презентували Toyota RAVCross. Кросовер є серйозно доопрацьованою версією Toyota Corolla Cross для бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Кросовер отримав розкладний тент

Тюнінг Toyota Corolla Cross виконали у японському ательє Rivai. Перше, що привертає увагу — передня частина в дусі старшої Toyota RAV4. Саме у цієї моделі запозичили радіаторну решітку і передній бампер.

Крім того, кросовер Toyota Corolla отримав більш виражений пластиковий обвіс, захист днища та 16-дюймові позашляхові шини. На даху з'явилися додаткові фари, багажник з великими 52-літровими ящиками і тент, що розкладається.

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У стилі 70-х: дві моделі Toyota отримали оригінальні ретроверсії (фото)

Характеристики Toyota Corolla Cross не розкривають. Модель запропонована з бензиновими двигунами об'ємом 1,8 л (140 к. с.) та 2,0 л (173 к. с.), а також гібридними установками на 122 і 196 к. с.

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На даху авто з'явився багажник

Підвіска кросовера посилена, а дорожній просвіт збільшено. Вартість такого тюнінг-пакету складає 6793 долари, хоча можна купити його елементи окремо.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Toyota Corolla Cross виходить на український ринок. Модель буде доступна виключно у гібридному виконанні.