Компактный кроссовер Toyota скрестили с RAV4 и подготовили к бездорожью (фото)

Toyota Corolla Cross получила переднюю часть в духе старшей модели RAV4. Кроссоверу увеличили клиренс, установили защиту днища и внедорожную резину.

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На автошоу в Токио презентовали Toyota RAVCross. Кроссовер являет собой серьезно доработанную версию Toyota Corolla Cross для бездорожья. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Кроссовер получил раскладной тент

Тюнинг Toyota Corolla Cross выполнили в японском ателье Rivai. Первое, что обращает на себя внимание – передняя часть в духе старшей Toyota RAV4. Именно у этой модели позаимствовали решетку радиатора и передний бампер.

Кроме того, кроссовер Toyota Corolla получил более выраженный пластиковый обвес, защиту днища и 16-дюймовые внедорожные шины. На крыше появились дополнительные фары, багажник с большими 52-литровыми ящиками и раскладывающийся тент.

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Характеристики Toyota Corolla Cross не раскрывают. Модель предложена с бензиновыми двигателями объемом 1,8 л (140 л. с.) и 2,0 л (173 л. с.), а также гибридными установками на 122 и 196 л. с.

[ + – ] На крыше авто появился багажник

Подвеска кроссовера усилена, а дорожный просвет увеличен. Стоимость такого тюнинг-пакета составляет 6793 доллара, хотя можно купить его элементы по отдельности.

Ранее Фокус сообщал, что новая Toyota Corolla Cross выходит на украинский рынок. Модель будет доступна исключительно в гибридном исполнении.