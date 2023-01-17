Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Компактный кроссовер Toyota скрестили с RAV4 и подготовили к бездорожью (фото)

тюнинг Toyota Corolla Cross, тюнинг Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla
Передняя часть авто выполнена в стиле Toyota RAV4

Toyota Corolla Cross получила переднюю часть в духе старшей модели RAV4. Кроссоверу увеличили клиренс, установили защиту днища и внедорожную резину.

Related video

На автошоу в Токио презентовали Toyota RAVCross. Кроссовер являет собой серьезно доработанную версию Toyota Corolla Cross для бездорожья. Об этом сообщает сайт Carscoops.

тюнинг Toyota Corolla Cross, тюнинг Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla Fullscreen
Кроссовер получил раскладной тент

Тюнинг Toyota Corolla Cross выполнили в японском ателье Rivai. Первое, что обращает на себя внимание – передняя часть в духе старшей Toyota RAV4. Именно у этой модели позаимствовали решетку радиатора и передний бампер.

Кроме того, кроссовер Toyota Corolla получил более выраженный пластиковый обвес, защиту днища и 16-дюймовые внедорожные шины. На крыше появились дополнительные фары, багажник с большими 52-литровыми ящиками и раскладывающийся тент.

Важно
В стиле 70-х: две модели Toyota получили оригинальные ретро-версии (фото)
В стиле 70-х: две модели Toyota получили оригинальные ретро-версии (фото)

Характеристики Toyota Corolla Cross не раскрывают. Модель предложена с бензиновыми двигателями объемом 1,8 л (140 л. с.) и 2,0 л (173 л. с.), а также гибридными установками на 122 и 196 л. с.

тюнинг Toyota Corolla Cross, тюнинг Toyota Corolla, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla Fullscreen
На крыше авто появился багажник

Подвеска кроссовера усилена, а дорожный просвет увеличен. Стоимость такого тюнинг-пакета составляет 6793 доллара, хотя можно купить его элементы по отдельности.

Ранее Фокус сообщал, что новая Toyota Corolla Cross выходит на украинский рынок. Модель будет доступна исключительно в гибридном исполнении.