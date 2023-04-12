Найпотужніший і найдорожчий Гелендваген продають у комплекті з катером та годинником (фото)

Mercedes G-Class від Brabus оснащений 900-сильним двигуном і здатний розвинути 280 км/год. Позашляховик отримав карбоновий обвіс, а його салон обшитий дорогою шкірою.

Related video

Ательє Brabus знову взялося за тюнінг Гелендвагена. Нова версія культового позашляховика стала не лише найпотужнішою, а й найдорожчою. Про це повідомляється на офіційному сайті Brabus.

Mercedes G-Class отримав карбонові обважування та капот Фото: brabus.com

Новий Brabus 900 Deep Blue (саме так назвали модель) створено на базі зарядженого Mercedes-AMG G63. Об'єм його V8 твін-турбо збільшили до 4,5 л – це підняло потужність до 900 к. с., а піковий обертальний момент — до 1050 Нм.

Розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість Mercedes Brabus обмежена на 280 км/год. На додаток, встановлений фірмовий бічний вихлоп Brabus.

Потужність двигуна збільшили до 900 к. с. Фото: brabus.com

Тюнінг Гелендвагена також включає карбонові капот, обвіс, спойлер на даху та розширювачі арок. Mercedes Brabus 900 Deep Blue пофарбований у особливий темно-синій колір та оснащений 24-дюймовими дисками.

Важливо

У Києві помітили дуже рідкісний та потужний кросовер Mercedes Brabus (фото)

Салон обробили дорогою шкірою, алькантарою та карбоном. Крім того, з'явився годинник на центральній панелі, а для задніх пасажирів продублювали спідометр та тахометр.

Салон оздоблений дорогою шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Ціна Brabus 900 Deep Blue – 550 000 доларів. Також позашляховик можна купити разом із спортивним катером Brabus Shadow 900. Його потужність складає 900 к. с., хоча моторів у нього одразу два. Максимальна швидкість – 111 км/год.

Катер Brabus Shadow 900 Фото: brabus.com

Вартість такого комплекту складає 1,2 мільйона доларів. Крім того, покупці отримають у подарунок ексклюзивний водонепроникний годинник Panerai Submersible S Brabus Blue Shadow Edition. Звісно, позашляховик та катер випустять лімітованими серіями.

Раніше Фокус повідомляв, що німецьке ательє Mansory виконало тюнінг Гелендвагена в українському стилі.

Також ми писали, що в Індії створено 10-місний клон Гелендвагена.