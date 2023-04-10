Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Позашляхова маршрутка: в Індії створили оригінальну 10-місну копію Гелендвагена (відео)

Force Citiline, індійський позашляховик, копія Гелендвагена, клон Гелендвагена
Force Citiline ззовні нагадує Mercedes G-Class

Позашляховик Force Citiline своїм дизайном нагадує Mercedes-Benz G-Class, але дещо більший за німецьку модель. У його салоні встановили чотири ряди сидінь.

Related video

Індійська компанія Force Motors презентувала незвичайний позашляховик Citiline. Він надходить у продаж за ціною від 1,51 мільйона рупій ($18 430). Про це повідомляє сайт автовиробника.

клон Гелендвагена, Force Citiline, індійський позашляховик, копія Гелендвагена Fullscreen
Позашляховик сягає 5,1 м у довжину

Новий Force Citiline – вдосконалена версія моделі Trax. Як і попередник, його створено за мотивами Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик вирізняється незграбним дизайном з рельєфними боковинами. У стилі Гелендвагена виконані капот, розширювачі арок та дверні ручки.

позашляхова маршрутка, Force Citiline, індійський позашляховик, копія Гелендвагена, клон Гелендвагена Fullscreen
Салон розрахований на 10 осіб

Force Citiline трохи більший за Mercedes G-Class – 5120 мм у довжину при колісній базі в 3050 мм. Як не дивно, за таких розмірів клон Гелендвагена є 10-місним — у салоні встановлені чотири ряди сидінь. В Індії подібні авто не рідкість — вони використовуються як маршрутні таксі.

Важливо
Новий Mercedes-Benz E-Class 2024 показали до прем'єри (фото)
Новий Mercedes-Benz E-Class 2024 показали до прем'єри (фото)

Салон Force Citiline дуже спартанський — з в обробці використаний грубий пластик. Копія Гелендвагена отримала двозонний кондиціонер (з окремими налаштуваннями для задніх пасажирів) та електросклопідйомники.

Рамний індійський позашляховик оснащений старим 2,6-літровим дизелем Mercedes, що розвиває 90 к. с. та 250 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї презентували недорогий електричний клон Ford EcoSport.

Також ми писали, що Suzuki Jimny перетворили на зменшену копію Jeep Cherokee.