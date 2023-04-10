Позашляхова маршрутка: в Індії створили оригінальну 10-місну копію Гелендвагена (відео)

Позашляховик Force Citiline своїм дизайном нагадує Mercedes-Benz G-Class, але дещо більший за німецьку модель. У його салоні встановили чотири ряди сидінь.

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Індійська компанія Force Motors презентувала незвичайний позашляховик Citiline. Він надходить у продаж за ціною від 1,51 мільйона рупій ($18 430). Про це повідомляє сайт автовиробника.

Позашляховик сягає 5,1 м у довжину

Новий Force Citiline – вдосконалена версія моделі Trax. Як і попередник, його створено за мотивами Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик вирізняється незграбним дизайном з рельєфними боковинами. У стилі Гелендвагена виконані капот, розширювачі арок та дверні ручки.

Салон розрахований на 10 осіб

Force Citiline трохи більший за Mercedes G-Class – 5120 мм у довжину при колісній базі в 3050 мм. Як не дивно, за таких розмірів клон Гелендвагена є 10-місним — у салоні встановлені чотири ряди сидінь. В Індії подібні авто не рідкість — вони використовуються як маршрутні таксі.

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Салон Force Citiline дуже спартанський — з в обробці використаний грубий пластик. Копія Гелендвагена отримала двозонний кондиціонер (з окремими налаштуваннями для задніх пасажирів) та електросклопідйомники.

Рамний індійський позашляховик оснащений старим 2,6-літровим дизелем Mercedes, що розвиває 90 к. с. та 250 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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