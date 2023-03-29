Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний клон Jeep Cherokee (фото)

Suzuki Jimny отримав нові фари та грати радіатора у стилі Jeep Cherokee. За доплату авто можуть підготувати до серйозного бездоріжжя.

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Японське ательє Marvelous виконало тюнінг Suzuki Jimny. Компактний позашляховик перетворили на зменшену копію класичного Jeep Cherokee XJ та презентували на автофестивалі у Нагої. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Як зразок для наслідування обрали Jeep Cherokee другого покоління, яке випускали з 1984 по 2003 роки. Suzuki Jimny отримав характерну решітку радіатора Jeep та прямокутні фари. Крім того, позашляховик має нові пластикові бампери.

У позашляховій версії збільшено кліренс та встановлені величезні шини

За бажання японські майстри також можуть виконати позашляховий тюнінг Suzuki Jimny. Його кліренс пропонують збільшити до 248 або 286 мм, а також встановлюють розширювачі арок і позашляхові шини Yokohama.

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Двигуни Suzuki Jimny 2023 залишаються без змін. Позашляховик пропонують із 658-кубовим 64-сильним турбомотором або 1,5-літровою атмосферною четвіркою на 102 к. с.

Тюнінг-пакети для Suzuki Jimny вже доступні для замовлення.

Новий Suzuki Jimny від Marvelous вже доступний для замовлення. Стандартна версія коштує від $17 693, а позашляхова – від $20 426. Крім того, можна купити окремі елементи пакету – так, решітка радіатора з фарами коштує $1364, розширювачі арок – $787, а бампери – трохи більше ніж $500 за штуку

Тюнінг Suzuki Jimny у стилі знаменитих позашляхових моделей досить популярний. Найчастіше його перетворюють на клон Гелендвагена – такі авто є вже і в Україні.

Раніше Фокус писав, що попит на подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny б'є рекорди.

Також ми писали, що Jeep Cherokee зняли з виробництва.