Jeep несподівано зняв із виробництва одну із найзнаменитіших своїх моделей (фото)

Jeep Cherokee – одна з найважливіших моделей в історії американської марки. Позашляховик виробляли з 1974 року і випустили п'ять його поколінь.

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Jeep відмовився від знаменитої моделі Cherokee. Виробництво позашляховика на підприємстві в американському штаті Іллінойс вже припинено. Про це повідомляє американське видання Motor Trend.

Завод концерну Stellantis, де збирали Jeep Cherokee, призупинили 1 березня. У пресслужбі підтвердили, що виробництво моделі не буде відновлено – її життєвий цикл добіг кінця.

Найуспішнішим став Jeep Cherokee другого покоління Фото: Jeep

Припинення випуску Jeep Cherokee стало несподіваним. Його ніде не анонсували, хоча минулого року було урізано лінійку моделі – в ній залишилося лише дві версії.

Нинішній Jeep Cherokee KL випускали з 2013 року і модель вже потребувала заміни, адже попит на неї впав. У 2022 році продали лише 46,5 тис. цих кросоверів тоді, як у 2016 році – 355 тис.

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У Stellantis натякнули на створення наступника Cherokee: він може з'явитися до 2025 року, підросте в розмірах і буде електрифікований — стане гібридом або електромобілем. Цілком імовірно, що позашляховик перейменують, адже представники племені чероки вважають його образливим.

Нагадаємо, що Jeep Cherokee виробляють з 1974 року і всього випустили п'ять поколінь позашляховика. Особливо успішною була модель другого покоління — з 1984 по 2001 роки випущено понад 3 мільйони авто.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors анонсували припинення випуску культового Chevrolet Camaro.

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