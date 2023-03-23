Легенда йде: знаменитий Chevrolet Camaro знімуть із виробництва (фото, відео)

Найближчим часом новий Chevrolet Camaro не з'явиться – автовиробник візьме паузу. Швидше за все, на зміну моделі прийде електрокар.

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Спортивний Chevrolet Camaro знімуть із виробництва. Останні автомобілі зійдуть із конвеєра у січні 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.

На прощання випустять лімітовану серію Collector's Edition Фото: General Motors

Шосте покоління Chevrolet Camaro випускають із листопада 2015 року. Останнім часом попит на модель різко впав: якщо в 2016 році продали 72 705 авто, то в 2022 — тільки 24652.

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На прощання буде випущено спеціальну лімітовану версію Chevrolet Camaro Collector's Edition. Поки що її показали тільки на тизерах — у купе капот із повітрозабірником та заднє антикрило.

Перший Chevrolet Camaro представили наприкінці 1966 року Фото: General Motors

Поки що майбутнє Chevrolet Camaro туманне. У General Motors заявили, що в історії моделі рано ставити крапку, проте її нове покоління не представлять відразу після припинення випуску нинішнього. Розробники візьмуть паузу і, швидше за все, новий Chevrolet Camaro стане електромобілем, як і майбутній Dodge Charger.

Нагадаємо, що Chevrolet Camaro — одне з найкультовіших авто зі США. Модель створили у 1966 році, щоб кинути виклик Ford Mustang. Усього вже випущено понад 5,5 мільйонів Camaro шести поколінь.

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