В Україні помітили культовий американський автомобіль 80-х (фото)

Chevrolet Camaro третього покоління був одним з найобтічніших авто свого часу. Під капотом спортивного купе встановлено великий 5,0-літровий V8.

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У центрі Києва сфотографували Chevrolet Camaro 1988 року. Відома спортивна модель – рідкість на українських дорогах. Фото опублікували на сторінці topcars_u.a в Instagram.

Як правило, в Україні зустрічаються Chevrolet Camaro двох останніх поколінь. Більш ранні моделі є раритетами у нашій країні.

Chevrolet Camaro Z28 оснащений 167-сильним V8

Chevrolet Camaro – одна з найкультовіших американських моделей усіх часів. Спорткар виробляють з 1967 року, саме цей автомобіль — модель третього покоління, що випускалася в 1982-1992 роках. Свого часу це була одна з найобтічніших машин у світі.

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Це купе Chevrolet Camaro Z28 випустили в 1988 році і оснащене 5,0-літровим 167-сильним V8. Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 8,7 с і розвинути 215 км/год. Це не найпотужніший варіант моделі — у ті роки випускалися і 245-сильні Camaro.

Спортивне купе розвиває 215 км/год.

Версія Z28 відрізняється обважуванням і невеликим заднім спойлером, саме цей автомобіль отримав ще й 16-дюймові колісні диски, а також нову вихлопну систему.

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