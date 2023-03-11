В Украине заметили культовый американский автомобиль 80-х (фото)

Chevrolet Camaro третьего поколения был одним из самых обтекаемых авто своего времени. Под капотом спортивного купе установлен большой 5,0-литровый V8.

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В центре Киева сфотографировали Chevrolet Camaro 1988 года. Знаменитая спортивная модель – редкость на украинских дорогах. Фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Как правило, в Украине встречаются Chevrolet Camaro двух последних поколений. Более ранние модели являются раритетами в нашей стране.

Chevrolet Camaro Z28 оснащен 167-сильным V8

Chevrolet Camaro — одна из самых культовых американских моделей всех времен. Спорткар производят с 1967 года, а конкретно этот автомобиль — модель третьего поколения, выпускавшаяся в 1982-1992 годах. В свое время это была одна из самых обтекаемых машин в мире.

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Это купе Chevrolet Camaro Z28 выпустили в 1988 году и оно оснащено 5,0-литровым 167-сильным V8. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 8,7 с и развить 215 км/ч. Это не самый мощный вариант модели — в те годы выпускались и 245-сильные Camaro.

Спортивное купе развивает 215 км/ч

Версия Z28 отличается обвесом и небольшим задним спойлером, а конкретно этот автомобиль получил еще и 16-дюймовые колесные диски, а также новую выхлопную систему.

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