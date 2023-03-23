Уходит легенда: знаменитый Chevrolet Camaro снимут с производства (фото, видео)

В ближайшее время новый Chevrolet Camaro не появится — автопроизводитель возьмет паузу. Скорее всего, на смену модели придет электрокар.

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Спортивный Chevrolet Camaro снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера в январе 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

На прощание выпустят лимитированную серию Collector's Edition Фото: General Motors

Шестое поколение Chevrolet Camaro выпускают с ноября 2015 года. В последнее время спрос на модель резко упал: если в 2016 году продали 72 705 авто, то в 2022 – только 24 652.

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На прощание будет выпущена специальная лимитированная версия Chevrolet Camaro Collector’s Edition. Пока ее показали только на тизерах – у купе капот с воздухозаборником и заднее антикрыло.

Первый Chevrolet Camaro представили в конце 1966 года Фото: General Motors

Пока будущее Chevrolet Camaro туманно. В General Motors заявили, что в истории модели рано ставить точку, однако новое ее поколение не представят сразу после прекращения выпуска нынешнего. Разработчики возьмут паузу и, скорее всего, новый Chevrolet Camaro станет электромобилем как и будущий Dodge Charger.

Напомним, что Chevrolet Camaro – одно из самых культовых авто из США. Модель создали в 1966 году, чтобы бросить вызов Ford Mustang. Всего уже выпущено свыше 5,5 миллионов Camaro шести поколений.

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