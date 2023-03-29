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Авто

Suzuki Jimny превратили в миниатюрный клон Jeep Cherokee (фото)

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Передняя часть авто выполнена в стиле Jeep Cherokee

Suzuki Jimny получил новые фары и решетку радиатора в стиле Jeep Cherokee. За доплату авто могут подготовить к серьезному бездорожью.

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Японское ателье Marvelous выполнило тюнинг Suzuki Jimny. Компактный внедорожник превратили в уменьшенную копию классического Jeep Cherokee и презентовали на автофестивале в Нагое. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

В качестве образца для подражания выбрали Jeep Cherokee второго поколения, который выпускали с 1984 по 2003 годы. Suzuki Jimny получил характерную решетку радиатора Jeep и прямоугольные фары. Кроме того, у внедорожника новые пластиковые бамперы.

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У внедорожной версии увеличен клиренс и установлены огромные шины

При желании японские мастера также могут выполнить внедорожный тюнинг Suzuki Jimny. Его клиренс предлагают увеличить до 248 либо 286 мм, а еще устанавлиявают расширители арок и внедорожные шины Yokohama.

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Рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny от General Motors (фото)

Двигатели Suzuki Jimny 2023 остаются без изменений. Внедорожник предлагают с 658-кубовым 64-сильным турбомотором или 1,5-литровой атмосферной четверкой на 102 л. с.

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Тюнинг-пакеты для Suzuki Jimny уже доступны для заказа

Новый Suzuki Jimny от Marvelous уже доступен для заказа. Стандартная версия стоит от $17 693, а внедорожная – от $20 426. Кроме того, можно купить отдельные элементы пакета – так, решетка радиатора с фарами стоит $1364, расширители арок – $787, а бамперы – немногим более $500 за штуку

Тюнинг Suzuki Jimny в стиле знаменитых внедорожных моделей довольно популярен. Чаще всего его превращают в клон Гелендвагена – такие авто есть уже и в Украине.

Ранее Фокус писал, что спрос на удлиненный пятидверный Suzuki Jimny бьет рекорды.

Также мы писали, что Jeep Cherokee сняли с производства.