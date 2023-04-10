У Китаї представили недорогий електричний клон Ford із запасом ходу 400 км (фото)

BYD Yuan Pro — невеликий 4,3-метровий електрокросовер для міста, оснащений 136-сильним мотором. Дизайн автомобіля виконаний у стилістиці Ford EcoSport.

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У Китаї презентували новий BYD Yuan Pro. Компактний електрокросовер пройшов модернізацію та надходить у продаж за ціною від 99 800 до 119 800 юанів ($14 500 – 17 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Дизайн авто витриманий у дусі Ford EcoSport Фото: CarNewsChina

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Електромобіль BYD Yuan Pro — невеликий кросовер для міста. У його дизайні можна побачити схожість із Ford EcoSport — у короссовера схожий силует із короткими звисами кузова та вигнутою віконною лінією. Крім того, як і у Ford, двері багажника відчиняються убік і доповнені запаскою. Однак за розмірами китайський кросовер більший.

Ззаду в кроссовера прикріплено запасне колесо Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Yuan Pro 2023:

довжина — 4375 мм;

ширина — 1785 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2535 мм.

На центральній панелі встановлено 10,1-дюймовий тачскрин Фото: CarNewsChina

У салоні BYD Yuan Pro встановили невеликий віртуальний щиток приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація включає панорамний дах та інтернет 5G.

Двері багажника відчиняються вбік Фото: CarNewsChina

Характеристики BYD Yuan Pro офіційно не розсекретили. За попередніми даними, китайський клон Ford EcoSport збереже 136-сильний двигун попередника й отримає батареї на 39 і 50 кВт∙год. Запас ходу складе 300 та 400 км відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD оновили популярний бюджетний електромобіль, представлений в Україні.

Також ми писали, що BYD показали електрокар за $11 500 із запасом ходу 400 км.