В Китае представили недорогой электрический клон Ford с запасом хода 400 км (фото)

BYD Yuan Pro — небольшой 4,3-метровый электрокроссовер для города, оснащенный 136-сильным мотором. Дизайн автомобиля выдержан в духе Ford EcoSport.

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В Китае презентовали новый BYD Yuan Pro. Компактный электрокроссовер прошел модернизацию и поступает в продажу по цене от 99 800 до 119 800 юаней ($14 500 – 17 400). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Дизайн авто выдержан в духе Ford EcoSport Фото: CarNewsChina

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Электромобиль BYD Yuan Pro – небольшой кроссовер для города. В его дизайне можно заметить схожесть с Ford EcoSport – у короссовера схожий силуэт с короткими свесами кузова и изогнутой оконной линией. Кроме того, как и у Ford, дверь багажника открывается в сторону и дополнена запаской. Однако по размерам китайский кроссовер крупнее.

Сзади у кросссовера прикреплено запасное колесо Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Yuan Pro 2023:

длина – 4375 мм;

ширина – 1785 мм;

высота – 1680 мм;

колесная база – 2535 мм.

На центральной панели установлен 10,1-дюймовый тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне BYD Yuan Pro:установили небольшой виртуальный щиток приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация включает панорамную крышу и интернет 5G.

Дверь багажника открывается в сторону Фото: CarNewsChina

Характеристики BYD Yuan Pro официально не рассекретили. По предварительным данным, китайский клон Ford EcoSport сохранит 136-сильный мотор предшественника и получит батареи на 39 и 50 кВт∙ч. Запас хода составит 300 и 400 км, соответственно.

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