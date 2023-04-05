BYD обновили свой популярный электромобиль: он появится в Украине (фото)
BYD показали обновленный электрический хэтчбек e2, который доступен и в Украине. Модель получила множество внешних и внутренних доработок.
Китайская компания BYD представила обновленный компактный электрический хэтчбек e2 2023 модельного года. Об этом рассказали на сайте Autohome.
BYD e2 2023 модельного года теперь основан на новой платформе BYD 3.0, созданной для электромобилей. Он поступит в продажу в Китае уже с 6 апреля.
Хэтчбек изменился внешне. Спереди появилась закрытая решетка радиатора в цвет кузова и новый логотип. Также были модернизированы передний и задний бампера.
Габариты BYD e2 2023:
- длина — 4260 мм;
- ширина — 1760 мм;
- высота — 1530 мм;
- колесная база — 2610 мм.
В движение BYD e2 2023 модельного года приводит синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 95 л.с. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 33,2 кВтч и 43,2 кВтч. Они обеспечивают запас хода до 301 и 401 км соответственно.Важно
В интерьере появится 8,8-дюймовая приборная панель и информационно-развлекательный дисплей диагональю 12,8/10,1 дюйма. Список базового оснащения будет значительно расширен, но его пока оставили в секрете.
Ранее Фокус писал, что в Китае представили новый гибридный седан BYD Qin Plus DM-i.