BYD обновили свой популярный электромобиль: он появится в Украине (фото)

BYD показали обновленный электрический хэтчбек e2, который доступен и в Украине. Модель получила множество внешних и внутренних доработок.

Related video

Китайская компания BYD представила обновленный компактный электрический хэтчбек e2 2023 модельного года. Об этом рассказали на сайте Autohome.

BYD e2 2023 модельного года теперь основан на новой платформе BYD 3.0, созданной для электромобилей. Он поступит в продажу в Китае уже с 6 апреля.

BYD e2 2023 построен на новой платформе Фото: autohome.com.cn

Хэтчбек изменился внешне. Спереди появилась закрытая решетка радиатора в цвет кузова и новый логотип. Также были модернизированы передний и задний бампера.

Задний бампер слегка изменили Фото: autohome.com.cn

Габариты BYD e2 2023:

длина — 4260 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1530 мм;

колесная база — 2610 мм.

В движение BYD e2 2023 модельного года приводит синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 95 л.с. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 33,2 кВтч и 43,2 кВтч. Они обеспечивают запас хода до 301 и 401 км соответственно.

Важно

BYD показал дешевый электромобиль по цене Renault Logan с пробегом свыше 400 км (фото)

В интерьере появится 8,8-дюймовая приборная панель и информационно-развлекательный дисплей диагональю 12,8/10,1 дюйма. Список базового оснащения будет значительно расширен, но его пока оставили в секрете.

BYD e2 2023 получил улучшенный интерьер Фото: sina.com.cn

Ранее Фокус писал, что в Китае представили новый гибридный седан BYD Qin Plus DM-i.