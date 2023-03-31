BYD показал дешевый электромобиль по цене Renault Logan с пробегом свыше 400 км (фото)

Компактный электромобиль BYD Seagull достигает менее 3,8 м в длину и оснащен скромным 75-сильным мотором. Хэтчбек появится на еврпоейском рынке.

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Опубликованы первые официальные фото BYD Seagull. Самый дешевый электромобиль китайской марки презентуют на автошоу в Шанхае 18 апреля, а затем он поступит в продажу по цене от 80 000 до 100 000 юаней ($11 600 – 14 800) — на уровне Renault Logan. Об этом сообщает сайт Car250.

Авто достигает всего 3,78 м в длину Фото: BYD Auto

Поначалу электромобиль BYD Seagull будет предложен исключительно в Китае, однако вскоре появится и в Европе – прототипы модели ранее видели во время тестов в Испании. К слову, его название переводится с английского как "Чайка".

Новый BYD Seagull 2023 – компактный электрический хэтчбек В-класса с оригинальным граненым дизайном. У него клиновидный силуэт с выраженным "носом" и коротким капотом, а боковины украшены клиновидными выштамповками. Заднее стекло прикрыто спойлером. Топовые версии получат 16-дюймовые литые диски и диодную оптику.

Топовая версия может проехать 408 км без подзарядки Фото: BYD Auto

Размеры BYD Seagull 2023:

длина — 3780 мм;

ширина — 1715 мм;

высота — 1540 мм;

колесная база — 2500 мм;

масса – 1160 кг.

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Салон BYD Seagull официально не показали, но в интернет попали шпионские его фото. На них видны компактный виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар BYD Seagull оснащен 75-сильным мотором и способен развить 130 км/ч. На выбор предложат две батареи: запас хода составит 265 и 408 км, соответственно.

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