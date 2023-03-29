Команда "Формулы-1" показала электрокар за 12 500 евро: его можно водить без прав (видео)

Электромобиль Ligier Myli достигает всего 2,96 м в длину и оснащен скромным мотором на 7,6 л. с. На выбор предложены три версии модели с запасом хода до 192 км.

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Французская компания Ligier, известная в прошлом своей гоночной командой и болидами "Формулы-1", презентовала компактный городской электрокар Myli. Он поступает в продажу по цене от 12 499 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ligier.

Дверь багажника выполнена полностью прозрачной

Электромобиль Ligier Myli пополнил линейку компактных городских моделей французской марки. Они настолько маломощные, что в ряде стран ЕС управлять ими можно без водительских прав и с 14 лет.

За доплату доступен внедорожный обвес

Новый Ligier Myli – миниатюрный двухместный хэтчбек длиной всего 2,96 м. Он отличается угловатым дизайном с высоким капотом и полностью прозрачной дверью багажника. За доплату для авто доступны пластиковый внедорожный обвес, спойлер и 15-дюймовые литые диски.

Топовые версии получили 10-дюймовый тачскрин

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Салон Ligier Myli 2023 отделан искусственной кожей и пластиком "под карбон". У авто тоненький цифровой щиток приборов, а топовые версии получили 10-дюймовый тачскрин, камеру заднего вида и аудиосистему. У всех Myli есть центральный замок и USB-порты.

Электрокар является двухместным

Скромный электромотор на 7,6 л. с. и 10 Нм разгоняет электрокар Ligier Myli до 45 км/ч. На выбор предложены три вида аккумуляторных батарей:

емкостью 4,14 кВт∙ч – запас хода 63 км;

емкостью 8,28 кВт∙ч – запас хода 123 км;

емкостью 12,42 кВт∙ч – запас хода 192 км.

Зарядка батарей в домашних условиях занимает от 2,5 до 6 часов. Электромобили Ligier также будут сдавать в лизинг по цене от 99 до 177 евро в месяц. Кроме того, в ряде стран на них распространяется субсидия в размере до 900 евро.

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