Команда "Формулы-1" показала электрокар за 12 500 евро: его можно водить без прав (видео)
Электромобиль Ligier Myli достигает всего 2,96 м в длину и оснащен скромным мотором на 7,6 л. с. На выбор предложены три версии модели с запасом хода до 192 км.
Французская компания Ligier, известная в прошлом своей гоночной командой и болидами "Формулы-1", презентовала компактный городской электрокар Myli. Он поступает в продажу по цене от 12 499 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ligier.
Электромобиль Ligier Myli пополнил линейку компактных городских моделей французской марки. Они настолько маломощные, что в ряде стран ЕС управлять ими можно без водительских прав и с 14 лет.
Новый Ligier Myli – миниатюрный двухместный хэтчбек длиной всего 2,96 м. Он отличается угловатым дизайном с высоким капотом и полностью прозрачной дверью багажника. За доплату для авто доступны пластиковый внедорожный обвес, спойлер и 15-дюймовые литые диски.
Салон Ligier Myli 2023 отделан искусственной кожей и пластиком "под карбон". У авто тоненький цифровой щиток приборов, а топовые версии получили 10-дюймовый тачскрин, камеру заднего вида и аудиосистему. У всех Myli есть центральный замок и USB-порты.
Скромный электромотор на 7,6 л. с. и 10 Нм разгоняет электрокар Ligier Myli до 45 км/ч. На выбор предложены три вида аккумуляторных батарей:
- емкостью 4,14 кВт∙ч – запас хода 63 км;
- емкостью 8,28 кВт∙ч – запас хода 123 км;
- емкостью 12,42 кВт∙ч – запас хода 192 км.
Зарядка батарей в домашних условиях занимает от 2,5 до 6 часов. Электромобили Ligier также будут сдавать в лизинг по цене от 99 до 177 евро в месяц. Кроме того, в ряде стран на них распространяется субсидия в размере до 900 евро.
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