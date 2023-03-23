Renault презентовали дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото)
Коммерческая версия Dacia Spring обладает 1000-литровым грузовым отсеком и может перевозить свыше 350 кг багажа. Запас хода электрокара составляет 230 км.
Линейку Dacia Spring 2023 пополнила коммерческая версия Cargo. Грузовой фургон от Renault поступит в продажу в Европе по цене около 20 000 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Renault Group.
Новая Dacia Spring Cargo визуально ничем не отличается от стандартного кроссовера. А вот в салоне нет задних сидений – на их месте оборудован 1000-литровый грузовой отсек, отделенный от водителя перегородкой.
Грузоподъемность электрокара превышает 350 кг. Примечательно, что владельцы пассажирских Spring смогут заказать переоборудование их в фургоны.
Электромобиль Dacia Spring Cargo предложат как в стандартной 45-сильной, так и в новейшей 65-сильной версии. Аккумуляторная батарея на 27,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 230 км.Важно
Напомним, что электрический кроссовер Dacia Spring является европейской версией модели Renault City K-ZE, которая, в свою очередь, построена на базе бензинового Renault Kwid. Это самый дешевый электромобиль в Европе.
Ранее Фокус рассказывал, что Dacia и Renault готовят старшего брата Duster – кроссовер Bigster.
Также мы писали, что новый Renault Espace рассекречен до премьеры – он станет кроссовером.