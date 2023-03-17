Флагманский кроссовер Renault полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый Renault Espace 2023 станет семейным кроссовером с тремя рядами сидений. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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В интернет попали патентные изображения Renault Espace 2023. Новое поколение модели презентуют 28 марта и она радикально изменится – превратится из минивэна в кроссовер. Рендеры появились на сайте Worldscoop.

На изображениях силуэт авто такой же, как на представленных ранее официальных тизерах модели, что подтверждает их правдивость. Как и ожидалось, новый Espace является удлиненной семиместной версией Renault Austral.

Espace отличается от Austral особой решеткой радиатора

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Новый Renault Espace 2023 сохраняет элегантный дизайн с плавными обводами и расширенными крыльями. Примечательно, что его можно отличить от младшего брата не только по удлиненной на 21 см задней части, но и по иной решетке радиатора.

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Размеры Renault Espace 2023:

длина – 4720 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1645 мм;

колесная база – 2740 мм.

Сиденья второго ряда можно откинуть вперед

Салон Renault Espace 2023 ранее уже частично показали на официальных фото, но на этот раз рассекретили его сиденья второго ряда. Они могут откидываться вперед, открывая доступ на третий ряд.

Кроссовер Renault Espace предложат с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами на 140 и 160 л. с., а также с 200-сильной гибридной установкой. Среди опций будут управляемые задние колеса.

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