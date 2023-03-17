Флагманський кросовер Renault повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Renault Espace 2023 стане сімейним кросовером із трьома рядами сидінь. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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В інтернет потрапили патентні зображення Renault Espace 2023. Нове покоління моделі презентують 28 березня і вона радикально зміниться — перетвориться з мінівена на кросовер. Рендери з'явились на сайті Worldscoop.

На зображеннях силует авто такий самий, як на представлених раніше офіційних тизерах моделі, що підтверджує їхню правдивість. Як і очікувалося, новий Espace є подовженою семимісцевою версією Renault Austral.

Espace відрізняється від Austral особливою решіткою радіатора

Новий Renault Espace 2023 — яким буде флагманський кросовер марки

Новий Renault Espace 2023 зберігає елегантний дизайн із плавними обводами і розширеними крилами. Примітно, що його можна відрізнити від молодшого брата не тільки за подовженою на 21 см задньою частиною, а й за іншою решіткою радіатора.

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Розміри Renault Espace 2023:

довжина – 4720 мм;

ширина – 1830 мм;

висота – 1645 мм;

колісна база – 2740 мм.

Сидіння другого ряду можна відкинути вперед

Салон Renault Espace 2023 раніше вже частково показали на офіційних фото, але цього разу розсекретили сидіння другого ряду. Вони можуть відкидатися вперед, відкриваючи доступ до третього ряду.

Кросовер Renault Espace запропонують із 1,3-літровими бензиновими турбомоторами на 140 та 160 к. с., а також із 200-сильною гібридною установкою. Серед опцій будуть керовані задні колеса.

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