Новий Duster третього покоління помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Дизайн Renault/Dacia Duster третього покоління натхненний концептом кросовера Bigster. Модель сильно зміниться зовні та буде побудована на новій платформі.

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Новий кросовер Dacia Duster помітили під час випробувань на дорогах загального користування. Фото опублікували на сайті cochespias.net.

Новинка вкрита камуфляжем, але деякі особливості дизайну вдається розпізнати. Зовнішність авто буде нагадувати великий кросовер Bigster, вихід якого заплановано у 2025 році.

Прем'єра Renault/Dacia Duster нового покоління запланована на 2023 рік Фото: cochespias.net

Renault/Dacia Duster третього покоління буде збудовано на модульній платформі CMF-B. Її вже використовують нові Renault Sandero та Jogger.

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Кросовер отримає вузькі світлодіодні фари та плоский капот. Кузов стане прямокутнішим, а ззаду з'являться незвичайні ліхтарі.

Ззаду з'являться ліхтарі незвичайної форми

Загалом дизайн Duster третього покоління сильно відрізнятиметься від поточної моделі. Проте її впізнаваність збережеться.

Renault/Dacia Duster отримає повністю новий дизайн передньої частини Фото: cochespias.net

Як і раніше, кросовер буде доступний у версіях на 5 та 7 посадочних місць. За попередніми даними, 1,5-літровий дизельний двигун зникне з моторної гами моделі. Замість нього запропонують гібридну модифікацію E-Tech потужністю 160 к.с. Також будуть доступні бензинові турбомотори потужністю до 140 к.с.

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