Новый Duster третьего поколения заметили на дорогах до премьеры (фото)

Дизайн Renault/Dacia Duster третьего поколения вдохновлен концептом кроссовера Bigster. Модель сильно изменится внешне и будет построена на новой платформе.

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Новый кроссовер Dacia Duster заметили во время тестов на дорогах общего пользования. Фото опубликовали на сайте cochespias.net.

Новинка покрыта камуфляжем, но некоторые черты дизайна удается распознать. Внешность авто будет напоминать большой кроссовер Bigster, выход которого запланирован в 2025 году.

Премьера Renault/Dacia Duster нового поколения запланирована на 2023 год Фото: cochespias.net

Renault/Dacia Duster третьего поколения будет построен на модульной платформе CMF-B. Ее уже используют новые Renault Sandero и Jogger.

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Новый Renault Sandero 2023 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер получит узкие светодиодные фары и плоский капот. Кузов станет более прямоугольным, а сзади появятся необычные фонари.

Сзади появятся фонари необычной формы

В целом дизайн Duster третьего поколения будет значительно отличаться от текущей модели. Тем не менее ее узнаваемость сохранится.

Renault/Dacia Duster получит полностью новый дизайн передней части Фото: cochespias.net

Как и прежде, кроссовер будет доступен в версиях на 5 и 7 посадочных мест. По предварительным данным, 1,5-литровый дизельный двигатель исчезнет из моторной гаммы модели. Вместо него предложат гибридную модификацию E-Tech мощностью 160 л.с. Также будут доступны бензиновые турбомоторы мощностью до 140 л. с.

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